Jogos movimentam a rodada do Estadual Sub-20 neste sábado em MS

O Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-20 de futebol tem quatro jogos neste sábado (8), nos municípios de Rio Brilhante, Aquidauana, Campo Grande e Sidrolândia. Os jogos envolverão os três grupos da primeira fase. Eles são válidos pela 4ª rodada.

Três jogos serão às 15h: o Águia Negra recebe o Dourados no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, pela chave A; o Náutico visita o Aquidauanense no Estádio Noroeste, em Aquidauana; e o Grêmio Santo Antônio duela contra o União ABC no Olho do Furacão, na Capital. Esses últimos são pelo grupo B.

Mais tarde, às 16h30, Novo x Comercial jogarão no Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, na chave C. A rodada será complementada neste domingo (9) com dois jogos às 10h: Vitória x Operário no Estrela do Sul, em Campo Grande; e Operário Caarapoense x Ivinhema no Estádio Carecão, em Caarapó.

O formato de disputa é o seguinte: os clubes jogarão entre si em turno único com quatro jogos para cada. Os três primeiros colocados de cada grupo vão direto para as quartas de final. Com eles, vão os três melhores segundos colocados e as duas melhores campanhas gerais na sequência.

Confira a tabela de cada chave abaixo:

