Jogos Municipais dos Idosos estão com as inscrições abertas; Saiba mais

Estão abertas as inscrições para a 20ª edição do JOMI (Jogos Municipais dos Idosos), programada para acontecer entre 29 a 30 de julho, em Campo Grande. Podem participar atletas com 60 anos ou mais, quem moram na Capital e estejam inscritos em alguma entidade oficial ou privada do Município.

O formulário de inscrição está disponível no site da Funesp (Fundação Municipal de Esportes) e deve ser entregue até às 16h do dia 23 de junho, sendo três vias digitadas e assinadas pelo responsável da entidade, na sede da Funesp, localizada na Rua Paulo Machado, nº 663.

Competição

Serão realizadas disputas nas modalidades de dama, natação, tênis de mesa, atletismo, xadrez, bocha, bozó, concurso de dança, dominó, malha, sinuca, truco ponto acima e voleibol adaptado. O Congresso Técnico será no dia 27 de junho, às 15h, na casa da Esplanada Ferroviária.

Premiação

Serão premiados com medalhas os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugar, além de troféus para o 1º, 2º e 3º colocados por modalidade.

