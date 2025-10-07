Menu
Jordi Alba anuncia aposentadoria

Aos 36 anos, lateral espanhol se despede do futebol após trajetória vitoriosa por Barcelona, Seleção da Espanha e Inter Miami

07 outubro 2025 - 15h22Carla Andréa
Jordi Alba anuncia final da carreira no fim da temporada Jordi Alba anuncia final da carreira no fim da temporada   (Hector Vivas/Getty Images)

O lateral-esquerdo Jordi Alba, de 36 anos, anunciou nesta terça-feira (7) sua aposentadoria do futebol profissional.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o jogador revelou que a atual temporada pelo Inter Miami será a última de sua carreira, encerrando um ciclo de quase duas décadas de conquistas e protagonismo no futebol europeu e mundial.

Revelado nas categorias de base do Barcelona, Alba iniciou sua trajetória profissional pelo Valencia, antes de retornar ao clube catalão em 2012, onde se consolidou como um dos melhores laterais do mundo.

Durante 11 temporadas pelo Barça, o espanhol conquistou 17 títulos, entre eles uma Liga dos Campeões da Europa, seis Campeonatos Espanhóis e cinco Copas do Rei.

Em julho de 2023, o lateral transferiu-se para o Inter Miami, dos Estados Unidos, reencontrando ex-companheiros como Lionel Messi, Sergio Busquets e Luis Suárez.

Desde então, disputou 95 partidas, marcou 14 gols e deu 28 assistências, além de conquistar os títulos da Leagues Cup e da Supporters’ Shield.

Na Seleção Espanhola, Jordi Alba também teve uma trajetória marcante. Defendeu a equipe nacional em 93 partidas, foi titular na campanha vitoriosa da Eurocopa de 2012 e encerrou sua passagem em 2023, após levantar o troféu da Liga das Nações da UEFA como capitão.

Somando clubes e seleção, o jogador acumula 793 jogos, 60 gols e 157 assistências ao longo da carreira.

O espanhol seguirá atuando até o fim da temporada da Major League Soccer (MLS), cuja fase de play-offs será disputada em dezembro. O Inter Miami, atual terceiro colocado da Conferência Leste, já garantiu vaga direta nas eliminatórias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

