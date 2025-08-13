Jorge Iggor se despede da TNT Sports após 18 anos

O narrador Jorge Iggor anunciou sua saída da TNT Sports após mais de 18 anos na emissora.

Em uma mensagem emocionada publicada nas redes sociais, ele destacou a intensidade da trajetória e a importância das experiências vividas durante todo esse período.

"Cheguei a acreditar que esse dia jamais chegaria. Meu coração e minha mente não aceitavam a ideia de que algo tão lindo e tão intenso pudesse ter um fim. Após 18 anos, 6 meses e 19 dias, minha trajetória na TNT Sports terminou. Muito obrigado por tudo. Foi especial. Foi único. Não foi pra sempre, mas foi inesquecível. Foi um SHOOOOOW!", escreveu o narrador.

Jorge Iggor estava na emissora desde 2007, quando ainda funcionava como Esporte Interativo, e se tornou um dos principais nomes nas transmissões da Champions League, ocupando a segunda posição na hierarquia de narradores, atrás apenas de André Henning.

Durante esse período, ele destacou-se pela energia nas transmissões, improvisações e momentos marcantes, como gritar, pular na cabine e até virar meme nas redes sociais.

De acordo com a Folha de S.Paulo, Jorge Iggor foi contratado pela Globo para se tornar a voz de um novo projeto esportivo no YouTube, o GE TV, que terá como objetivo concorrer com outros conteúdos digitais do gênero. Informações sobre sua estreia ainda não foram divulgadas.

Em sua mensagem de despedida, o narrador também destacou experiências pessoais marcantes vividas durante os anos na TNT: conhecer o Brasil e o exterior, enfrentar desafios como altura e viagens, formar amizades duradouras e crescer profissional e pessoalmente.

