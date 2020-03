Jorge Jesus chega a Portugal e se irrita com jornalistas

Mauro Silva, com informações do Globo Esporte

O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, chegou em Lisboa, Portugal, na manhã desta terça-feira (24), ainda madrugada no Brasil. Ele vai cumprir quarentena em família por conta do coronavírus.

Ao chegar no aeroporto, Jesus evitou a imprensa e ficou irritado, segundo o jornal português “A Bola” ele achou um absurdo os jornalistas se colocarem em risco de contaminação para recebe – lo.

O treinador flamenguista testou positivo para a doença há uma semana, mas os indícios foram apontados como fracos e a contraprova deu inconclusiva. Um outro exame tranquilizou Jorge com a confirmação de que ele não teria a doença.

Com a suspensão dos campeonatos no Brsil, o técnico rubro negro aproveitou o momento para ficar com sua família. Não há uma previsão de sua volta ao Brasil.

Conforme nota emitida pelo Flamengo, os trabalhos do time volta no dia 21 de abril, mas tudo dependerá da evolução do coronavírus. Diante do posicionamento do Ministério da Saúde, é improvável que a estimativa seja cumprida.

Mesmo em Portugal, o Mister manterá em contato com a diretoria rubro-negra para discutir a renovação do contrato que acaba dia 31 de maio. As partes já iniciaram as tratativas, mas ainda há divergências financeiras consideráveis.

