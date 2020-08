Jorge Jesus será anunciado oficialmente no Benfica nesta segunda

Foi anunciado neste domingo (2), que o técnico Jorge Jesus será apresentado oficialmente no Benfica já na próxima segunda-feira (3). Será a primeira vez, após a contratação, que Jesus falará como comandante do time português.

O anuncio e apresentação foi feito pelo próprio time. Essa já é a terceira passagem de Jorge Jesus pelo Benfica, equipe onde ele conquistou diversos títulos nacionais.

Após 13 meses como treinador do Flamengo, deixando o time no dia 17 de julho deste ano, Jesus conquistou 6 títulos comandando a equipe Rubro Negra, histórico que causa ansiedade entre os torcedores português, que esperam a conquista de novos títulos com a chegada do treinador.

