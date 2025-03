Jorge Martelli leva a vitÃ³ria geral da NASCAR 2025 em Campo Grande

A primeira etapa de 2025 da NASCAR Brasil que teve início em Campo Grande, encerrou com a vitória geral de Jorge Martelli no Autódromo Internacional Orlando Moura no domingo (23). O piloto do Chevrolet Camaro #87 largou em quarto lugar no grid e ao final da prova tomou a liderança. Em uma disputa direta das mais eletrizantes com os adversários. “Estamos andando com grandes nomes. Para mim, já é gratificante estar andando com eles. Ganhar então, nem se fala”, declarou.

Na sexta-feira (21/03), o piloto foi o mais rápido no treino extra e também no primeiro treino oficial da temporada. Nos qualifyings, garantiu a pole position da categoria Challenge no grid da primeira corrida de 2025 e conquistou o lugar mais alto do pódio na competição. Ele foi o quarto a cruzar a bandeira quadriculada, depois dos três primeiros da NASCAR Brasil (Vitor Genz, Gabriel Casagrande e Rubens Barrichello).

O piloto da Team RC busca seu terceiro título na NASCAR Brasil. Ele foi o Rookie of the Year em 2016, vice-campeão no mesmo ano e campeão pela classe GP em 2017, com o parceiro Kau Machado. Quando voltou em 2022, dividindo o volante com Rodrigo Sperafico, na classe PRO, ficou em segundo lugar na Special Edition, oitavo lugar no Campeonato Brasil e finalizou em quarto no Overall. Em 2023, em sua primeira participação solo, pela classe PROAM, conquistou o sexto lugar na tabela Brasil e no Overall e terminou em oitavo na Special Edition. No ano passado, conquistou o título do Campeonato Brasileiro e o vice-campeonato do Overall.

Jorge Martelli tem o patrocínio da Ferticel Fertilizantes, Ellix Safras, TGA Sistemas, KSB, Presotto Representações, Serrana Aviação, Optidata, Fazenda Martelli I, Moinho Martelli.

Resultado do pódio da Corrida 2 – Etapa Campo Grande:

1) #87 Jorge Martelli, Challenge, Team RC, Chevrolet / Camaro, 14 voltas, 27m23s946

2) #16 Antonio Junqueira, Challenge, MX Vogel, Ford / Mustang, a 6s069

3) #46 Vitor Genz, RMattheis, Chevrolet / Camaro, a 6s842

4) #37 Raphael Teixeira, RMattheis, Chevrolet / Camaro, a 6s884

5) #11 Witold Ramasausakas, Team RC, Chevrolet / Camaro, a 8s018

Confira o calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#sprintrace)

Etapa 4 - 15/06 – Rio Grande do Sul (#inverserace)* - Em Definição

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Rio Grande do Sul (#matchpoint)* - Em Definição

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

