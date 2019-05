Campo-grandense conquista ouro em compeonato internacional

O campo-grandense Pedro Lucas dos Santos Silva, de 18 anos, foi destaque no Campeonato Internacional Copacabana Open de Beach Tennis, realizado no Rio de Janeiro, no ultimo fim de semana.

O jovem, que participa do Projeto Lazer e Cidadania da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), conquistou a medalha de ouro na categoria A, que é a categoria de acesso à principal. O Copacabana Open foi considerado o maior evento de beach tennis realizado no mundo, com mais de 1450 atletas, entre amadores e profissionais.

“Eu prático a modalidade no Belmar Fidalgo há 4 anos e os treinos me motivam todos os dias. Participar de competições e ainda chegar às finais e conquistar medalhas me deixou com mais vontade de jogar e treinar. Hoje, comemoro a vitória em dobro com ouro na dupla com Alexandre Grangeiro e por equipe, estou muito feliz”, disse Pedro.

Rosinaldo Rocha, professor da oficina de beach tennis no Belmar Fidalgo, está muito feliz pelo conquista do aluno “esse resultado é gratificante para nós como professor, mas é mérito dele, que hoje já é atleta filiado a Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul (FTMS) e Confederação Brasileira de Tênis (CBT)”.

Para participar das oficinas basta ir ao parque ou praça do seu interesse e se inscrever com o professor da modalidade. As atividades são gratuitas e têm vagas disponíveis para todas as turmas.

As oficinas de Beach Tennis acontecem na Praça Belmar Fidalgo, Praça Elias Gadia, Parque Ayrton Senna, Parque Jacques da Luz e Jockey Clube. A programação completa está disponível no site .

Deixe seu Comentário

Leia Também