Jovem jogador chinÃªs morre apÃ³s levar joelhada na cabeÃ§a em jogo-treino

Guo Jiaxuan, de 18 anos, zagueiro chinês, morreu nesta quinta-feira (20) após complicações clínicas em decorrência de uma joelhada na cabeça que sofreu durante um jogo-treino disputado na Espanha.

O ex-Bayern de Munique estava atuando pela seleção de base da China em uma partida contra o Alcobendas, da Espanha, quando ocorreu o acidente.

Jiaxuan caiu após receber a pancada, foi socorrido e encaminhado para o hospital, onde teve a morte cerebral constatada. Na semana passada, no dia 13, ele foi transferido para Pequim, mas o estado de saúde piorou nesta quarta-feira (19).

O zagueiro estava no Beijing Guoan e tinha passagens pela seleção sub-17 da China. Em 2023, foi convidado para treinar com o Bayern de Munique no World Squad, um projeto internacional do clube alemão para revelar promessas no mundo.

O clube alemão postou uma nota de pesar nas redes sociais, informando a trágica morte do zagueiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também