Jovem jogador sul-mato-grossense é avaliado pelo Athletico Paranaense

O jovem atleta Enzo Phellipe, de 13 anos, que atualmente joga no Esporte Clube Comercial, embarcará neste fim de semana para Curitiba (PR), onde será avaliado pela equipe de base do Club Athletico Paranaense.

Os testes acontecem no Centro de Treinamento do Caju, localizado a cerca de 15 km da capital paranaense. Enzo passará por avaliações físicas e técnicas ao longo da próxima semana.

Destaque do Esporte Clube Comercial no Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-13, ele demonstrou versatilidade e talento em todos os setores defensivos ao longo da temporada.

A sua atuação chamou a atenção da comissão técnica do Athletico Paranaense, que acredita no potencial do jovem para integrar o elenco de base.

A viagem para Curitiba será feita ao lado de familiares. Segundo o cronograma do Athletico Paranaense, os resultados das avaliações serão divulgados apenas no final da próxima semana.

