Jovens atletas do Náutico-MS são convidados para jogar no América de Natal

Eles foram notados! Quatro atletas do Náutico-MS foram convidados pelo América Futebol Clube, mais conhecido como América de Natal, para jogarem no estadual do Rio Grande do Norte.

Com aproximadamente 900 mil torcedores fervorosos, um estádio com a construção em pleno vapor, o América de Natal é um clube polidesportivo da cidade de Natal (RN) e popularmente chamado de 'Mecão'.

O convite partiu do empresário Campo-grandense e sócio do América. Segundo ele, foi após assistir uma partida em que os atletas participavam, que percebeu o grande potencial dos 4 jogadores e não hesitou em fazer o convite.

“Para 2024 essa parceria promete render muito, tanto para o América que terá revelações do futebol, quanto para o Náutico que reafirmará sua posição de formação de atletas profissionais”, detalhou o sócio do Clube.

E não para por aí, o empresário enxerga o início de uma grande parceria e pretende “pescar” mais talentos revelados pelo Náutico-MS.

“Nosso estádio está sendo construído visando a melhor estrutura para nossos jogadores e torcedores. Esperamos captar talentos não só de Campo Grande, mas do Brasil inteiro”, afirmou o CEO do América, Pedro Weber.

Para o Náutico, a oportunidade é promissora e agrega mais valor ao time que vem se destacando na Capital Sul-mato-grossense, além de mostrar para o País que a 'Cidade Morena' não gera só talentos na música, como também, no futebol.

