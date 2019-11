Judô de MS encerra Jogos Escolares com 12 medalhas

O judô de Mato Grosso do Sul encerrou a participação nos jogos Escolares da Juventude (JEJ) Etapa Nacional, em Blumenau-SC com 12 medalhas, sendo quatro de ouro, duas de prata e seis de bronze.

O número neste ano ultrapassa o recorde da edição anterior da maior competição desportiva escolar do Brasil com oito condecorações em Natal (RN).

Os judocas foram comandados pelos técnicos Alessandro Nascimento, Clayton Rojas e Alexandre Cano.

A modalidade recebe apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Nessa quarta-feira (20), Karla Oliveira, da Escola Estadual Orcírio Thiago de Oliveira, de Campo Grande, levou a prata na categoria pesado, acima de 70 quilos, sendo superada na final por Beatriz Freitas, de São Paulo.

No masculino, Kaique Dantas Pires, Escola Estadual Flavina Maria da Silva, também da capital, ficou com o bronze, na categoria peso pesado, acima de 90 quilos. O atleta de Campo Grande foi eliminado pelo sergipano Vinicius Abreu.

A competição no município catarinense também contou com a atuação do árbitro sul-mato-grossense Raul Andrade Neto.

O torneio em Blumenau prossegue com o atletismo, badminton, voleibol e futsal no Bloco 2, segundo divisão do Comitê Olímpico do Brasil (Cob).

A delegação de Mato Grosso do Sul nas quatro modalidades citadas embarcou na manhã desta quarta-feira (20.11) e chega hoje na cidade-sede dos JEJ.

A terceira etapa será de 26 a 30 de novembro, com disputas no ciclismo, ginástica rítmica, natação, vôlei de praia, tênis de mesa e xadrez.

