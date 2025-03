Judocas de MS garantem medalhas em competiÃ§Ã£o internacional na Alemanha

Os judocas sul-mato-grossenses Mariana Gianchini e André Dodero brilharam no tatame durante o International Masters Bremen, na Alemanha, e retornaram ao Brasil com duas medalhas para o Mato Grosso do Sul.

Mariana conquistou a prata na categoria Sub-18 Feminino (70kg), enquanto André faturou o bronze na Sub-18 Masculino (55kg). A competição, que reuniu promessas do judô mundial, encerrou-se no último domingo (23), na Alemanha.

A Seleção Brasileira Júnior de Judô teve um desempenho expressivo, garantindo oito medalhas ao todo e alcançando as finais em seis das sete categorias disputadas.

O Brasil encerrou a competição como líder do quadro geral de medalhas nas categorias cadete e júnior, superando potências como Japão, Holanda e Alemanha.

Na decisão do ouro, Mariana Gianchini acabou derrotada por Valentina Demeterco, ficando com o segundo lugar. Já André Dodero subiu ao pódio após vencer a disputa pelo terceiro lugar em sua categoria.

O torneio em Bremen é uma das competições mais importantes para os jovens judocas, pois reune atletas de elite e vale pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

O desempenho pode ser determinante na escolha dos representantes brasileiros para futuros eventos internacionais.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também