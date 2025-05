Judocas de MS representarão o Brasil em etapa do Europeu na Polônia

Três jovens judocas de Mato Grosso do Sul foram convocados para representar o Brasil na etapa do Campeonato Europeu de Judô, que acontece entre os dias 17 e 18 de maio, na cidade de Bielsko-Biala, na Polônia.

As disputas fazem parte do Estágio Internacional promovido pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e são voltadas para a categoria Cadete (Sub-18).

Os representantes sul-mato-grossenses foram selecionados com base no desempenho no Ranking Nacional e estão entre os primeiros colocados em suas respectivas categorias. São eles:

André Lucas Gessi Dodero, de 15 anos, na categoria -55 kg (Judô Clube Rocha)

Maria Miziara, de 15 anos, na categoria -44 kg (Judô Clube Rocha)

Mariana Piveta Giachini, de 16 anos, na categoria -70 kg (Clube Sakurá de Judô)

Os atletas embarcam nos próximos dias rumo à Europa, onde se juntarão a cerca de 700 judocas de 28 países. A competição será uma das últimas seletivas para o Campeonato Mundial Cadete, marcado para agosto, na Bulgária.

