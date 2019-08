Julio Campos larga na 1ª fila na 6ª etapa da Stock Car em Campo Grande

O piloto paranaense Julio Campos chegou à sexta etapa da Stock Car, realizada em Campo Grande, após de uma sequência de pódios – 1º lugar em Santa Cruz do Sul , RS e 3º em Londrina, PR. Nos treinos de sábado (10), classificatórios para as duas corridas de hoje (11), Julio garantiu a segunda posição do grid, dividindo a primeira fila com Thiago Camilo. O outro piloto da equipe, Valdeno Brito, larga em décimo.

“Realmente a pista trouxe muita dificuldade para todos os pilotos. Estamos com um carro muito bom, mas a pista está muito suja. Como fiquei em sexto no Q3 (grupo dos seis mais rápidos no classificatório) e fiz a minha volta primeiro, tinha muita terra na pista ainda dos carros do Q2, então acho que fui prejudicado por isso. No Q1 e no Q2 fiz duas voltas em cada para garantir melhor desempenho, então também houve um gasto adicional de pneu, comparado com o Thiago, por exemplo. Mesmo assim foi muito bom. Largar na primeira fila na Stock Car é excelente”, explica o piloto, que está em quarto lugar no ranking geral.

O piloto paraibano Valdeno Brito larga em 10º lugar, com a sensação de que faltou pouco para entrar no Q3. “Poderia ter sido melhor, ainda estamos tendo dificuldade em acertar o carro em alguns tipos de curva e isso acaba tirando dois, três décimos que fazem falta para um resultado melhor. Mas são duas corridas longas, com bastantes desafios, mas sigo querendo o pódio”.

Para as corridas deste domingo, as estratégias das equipes serão agressivas e quem melhor acertar vai somar mais pontos. É o que deseja a equipe Prati-Donaduzzi, que tem o piloto Julio Campos em quarto lugar no ranking, distante apenas 26 pontos do líder do campeonato, Daniel Serra.

As corridas em Campo Grande serão realizadas neste domingo às 11, 15h e 16h (horário de Brasília).

