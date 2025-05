Juntos, família perde mais de 50 kg e se prepara para corrida na Capital

Alessandra da Silva Mendes Campos não planejava que um simples convite de sua irmã para ir caminhar mudaria tanto sua vida, mas foi o que aconteceu. Um simples convite para ir caminhar, outubro de 2024, fez com que ela calçasse um tênis de corrida pela primeira vez em sua vida e deu início à uma jornada em sua vida.

Desde então, Alessandra perdeu 11 kg, e junto do marido e sua irmã, somam mais de 50 kg perdidos, e já se preparam para a 1ª Corrida Sicredi, que acontece em 2 de agosto deste ano no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

"Minha irmã já corria e insistia para eu experimentar. Comecei acompanhada por ela e pelo meu marido, Rodolfo, e em seis meses colhemos resultados incríveis: ele perdeu 32 kg, eu 11 kg e minha irmã 7 kg. Ver a transformação no espelho não tem preço", comentou a colaborado do Sicredi, que agora também é uma das embaixadoras do evento.

Entusiasmados com essa nova fase, Alessandra e sua família já garantiram suas inscrições na primeira semana de aberturas das vagas. "Estamos animadíssimos! A corrida virou nosso estilo de vida, e agora quero incentivar meus colegas e toda a comunidade a participar", contou.

A 1ª Corrida Sicredi, organizada pelas cooperativas Sicredi União MS/TO e Oeste da Bahia e Sicredi Campo Grande MS, terá percursos de 5 km e 10 km, para corrida, e 3 km, para quem optar pela caminhada.

As inscrições estão abertas, até 11 de julho, no portal do evento, ou até as vagas, que são limitadas, acabarem. Doadores de sangue com comprovante de pelo menos 2 doações nos últimos 12 meses e idosos tem 50% de desconto na inscrição.

A corrida acontece no dia 2 de agosto, a partir das 18h, na Avenida Fadel Tajher Lunes, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

