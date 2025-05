Kimi Antonelli homenageia Ayrton Senna com capacete especial em Ímola

O jovem prodígio italiano Kimi Antonelli, de apenas 18 anos, prestará uma homenagem a Ayrton Senna no GP da Emília-Romanha, que será disputado no próximo domingo (18), no tradicional circuito de Ímola, palco do acidente fatal que vitimou o tricampeão brasileiro em 1994.

Mesmo tendo nascido anos após a morte de Senna, Antonelli sempre o teve como ídolo e referência no automobilismo. Para marcar a ocasião especial de sua primeira corrida de Fórmula 1 em casa, o piloto da Mercedes vai utilizar um capacete com design exclusivo em tributo ao brasileiro.

O capacete traz a inscrição “Ayrton” na parte traseira, além de elementos que remetem à Itália, como a bandeira do país na parte superior e a frase “Grazie, Ímola” (“Obrigado, Ímola”, em português).

Essa não é a primeira vez que o italiano demonstra seu apreço por Senna. Ao ingressar na Fórmula 1, Kimi escolheu correr com o número 12, o mesmo utilizado por Senna entre 1985 e 1988, quando o brasileiro conquistou algumas de suas vitórias mais emblemáticas com a Lotus.

Promessa do automobilismo mundial e aposta da Mercedes para substituir Lewis Hamilton — agora piloto da Ferrari —, Antonelli tem surpreendido em sua temporada de estreia.

Ele ocupa atualmente a sexta posição no campeonato de pilotos, com 48 pontos, e já conquistou uma pole position na corrida sprint do GP de Miami. Além disso, tornou-se o piloto mais jovem a liderar uma corrida na história da Fórmula 1.

