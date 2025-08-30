Menu
Lando Norris domina terceiro treino livre no GP da Holanda; Bortoleto fica em 13º

Piastri e Russell completam top 3 da sessão que antecede classificação em Zandvoort

30 agosto 2025 - 08h07Carla Andréa

Lando Norris manteve o bom desempenho da sexta-feira e liderou o terceiro treino livre do GP da Holanda, neste sábado, no Circuito de Zandvoort.

Com volta rápida de 1m08s972, o piloto da McLaren superou o companheiro de equipe Oscar Piastri por 0s242 e deixou George Russell, da Mercedes, a 0s886 atrás.

O brasileiro Gabriel Bortoleto marcou o 13º tempo da sessão, registrando 1s389 atrás de Norris. Durante grande parte do treino, Bortoleto e seu companheiro Nico Hulkenberg (16º) utilizaram pneus duros, trocando para compostos macios apenas na reta final.

A sessão começou com menos movimentação do que o habitual, com Hulkenberg liderando nas voltas iniciais.

Antonelli e Alonso também chegaram a registrar as melhores marcas com pneus médios e macios, antes de Norris assumir a ponta com compostos de faixa vermelha.

Piastri ficou a apenas 0s071 do líder, enquanto a dupla McLaren se mostrava 0s7 mais rápida que Max Verstappen, terceiro colocado.

A Ferrari demorou a reagir. Charles Leclerc e Lewis Hamilton só marcaram voltas competitivas perto da metade do treino, chegando a 10º e 11º lugares com pneus médios.

Posteriormente, conseguiram melhorar seus tempos, mas foram superados por pilotos que já utilizavam pneus macios. Russell permaneceu em terceiro, apesar da diferença considerável para as McLarens.

A classificação oficial que define o grid de largada será realizada ainda neste sábado, às 9h (horário de Mato Grosso do Sul).

Resultado do terceiro treino livre – GP da Holanda:

Lando Norris (McLaren) – 1m08s972

Oscar Piastri (McLaren) +0s242

George Russell (Mercedes) +0s886

Carlos Sainz (Williams) +0s941

Max Verstappen (RBR) +0s953

Charles Leclerc (Ferrari) +0s966

Alexander Albon (Williams) +1s127

Lance Stroll (Aston Martin) +1s131

Isack Hadjar (RB) +1s194

Fernando Alonso (Aston Martin) +1s260

Gabriel Bortoleto (Sauber) +1s389

Nico Hulkenberg (Sauber) +1s627

