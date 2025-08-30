Lando Norris domina terceiro treino livre no GP da Holanda; Bortoleto fica em 13º

Lando Norris manteve o bom desempenho da sexta-feira e liderou o terceiro treino livre do GP da Holanda, neste sábado, no Circuito de Zandvoort.
Com volta rápida de 1m08s972, o piloto da McLaren superou o companheiro de equipe Oscar Piastri por 0s242 e deixou George Russell, da Mercedes, a 0s886 atrás.
O brasileiro Gabriel Bortoleto marcou o 13º tempo da sessão, registrando 1s389 atrás de Norris. Durante grande parte do treino, Bortoleto e seu companheiro Nico Hulkenberg (16º) utilizaram pneus duros, trocando para compostos macios apenas na reta final.
A sessão começou com menos movimentação do que o habitual, com Hulkenberg liderando nas voltas iniciais.
Antonelli e Alonso também chegaram a registrar as melhores marcas com pneus médios e macios, antes de Norris assumir a ponta com compostos de faixa vermelha.
Piastri ficou a apenas 0s071 do líder, enquanto a dupla McLaren se mostrava 0s7 mais rápida que Max Verstappen, terceiro colocado.
A Ferrari demorou a reagir. Charles Leclerc e Lewis Hamilton só marcaram voltas competitivas perto da metade do treino, chegando a 10º e 11º lugares com pneus médios.
Posteriormente, conseguiram melhorar seus tempos, mas foram superados por pilotos que já utilizavam pneus macios. Russell permaneceu em terceiro, apesar da diferença considerável para as McLarens.
A classificação oficial que define o grid de largada será realizada ainda neste sábado, às 9h (horário de Mato Grosso do Sul).
Resultado do terceiro treino livre – GP da Holanda:
Lando Norris (McLaren) – 1m08s972
Oscar Piastri (McLaren) +0s242
George Russell (Mercedes) +0s886
Carlos Sainz (Williams) +0s941
Max Verstappen (RBR) +0s953
Charles Leclerc (Ferrari) +0s966
Alexander Albon (Williams) +1s127
Lance Stroll (Aston Martin) +1s131
Isack Hadjar (RB) +1s194
Fernando Alonso (Aston Martin) +1s260
Gabriel Bortoleto (Sauber) +1s389
Nico Hulkenberg (Sauber) +1s627
