Lando Norris vence corrida sprint caótica no GP de Miami

Sob chuva e com reviravoltas desde a largada, a corrida sprint do GP de Miami deste sábado (3) teve apenas 18 voltas, mas foi suficiente para instaurar o caos no grid e consagrar Lando Norris, da McLaren, como o grande vencedor, no mesmo circuito onde conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1, há um ano.

O britânico liderou uma dobradinha da equipe ao lado de Oscar Piastri, que terminou em segundo. Lewis Hamilton, da Ferrari, com estratégia certeira, completou o pódio.

A chuva teve papel decisivo na corrida. Norris largou em terceiro e, após uma sequência de pit stops estratégicos, assumiu a ponta na volta 14, superando Piastri na pista. A liderança foi consolidada antes da entrada do safety car, causada por um toque entre Fernando Alonso e Liam Lawson.

Com a vitória, Norris leva oito pontos extras no campeonato, enquanto Piastri soma sete e Hamilton, seis. Oliver Bearman, oitavo colocado, conquistou o último ponto disponível.

A corrida também foi marcada por abandonos e incidentes. Charles Leclerc, da Ferrari, teve problemas antes mesmo da largada e não conseguiu alinhar no grid. Max Verstappen, da RBR, que colidiu com o pole position Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes, nos boxes, recebeu uma punição de 10 segundos.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, que largaria em 19º, subiu para 17º com a ausência de Leclerc e uma punição a Yuki Tsunoda, mas teve dificuldades durante a prova. Ainda assim, finalizou na 15ª colocação, aproveitando os diversos incidentes e penalizações dos adversários.

Resultado

LANDO NORRIS (McLaren)

OSCAR PIASTRI (McLaren) +0s672

LEWIS HAMILTON (Ferrari) +1s073

ALEXANDER ALBON (Williams) +2s522

GEORGE RUSSELL (Mercedes) +3s127

LANCE STROLL (Aston Martin) +3s412

LIAM LAWSON (RB) +4s024

OLIVER BEARMAN (Haas) +4s218

YUKI TSUNODA (RBR) +5s153

KIMI ANTONELLI (Mercedes) +5s635

PIERRE GASLY (Alpine) +5s973

NICO HULKENBERG (Sauber) +6s153

ISACK HADJAR (RB) +7s502

ESTEBAN OCON (Haas) +8s998

GABRIEL BORTOLETO (Sauber) +9s675

JACK DOOHAN (Alpine) +9s909

MAX VERSTAPPEN (RBR) +12s059

Abandonaram: Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) e Charles Leclerc (Ferrari).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também