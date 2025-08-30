Léo Pereira aciona a Justiça contra ex-esposa e pede devolução de pensão

A disputa judicial entre o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, e a ex-esposa, a influenciadora Tainá Castro, ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira (29).

O jogador entrou com uma ação alegando que vem sendo alvo de “má-fé” por parte da ex-companheira, que, segundo ele, insiste em acioná-lo judicialmente por valores de pensão alimentícia já pagos.

De acordo com a defesa do atleta, protocolada na 2ª Promotoria de Justiça Cível e de Família da Barra da Tijuca (RJ), Pereira cumpriu integralmente as obrigações financeiras determinadas pela Justiça em benefício dos dois filhos que tem com Tainá.

“A exequente persiste em executar valores já pagos, este já é o terceiro procedimento de execução, no qual o executado já cumpriu a obrigação”, diz o documento.

O zagueiro afirma ainda que sempre prestou assistência financeira tanto à ex-esposa quanto aos filhos, garantindo o padrão de vida da família.

No entanto, diante da insistência de Tainá em abrir novas execuções, o jogador pede à Justiça a chamada “repetição de indébito”, ou seja, que a influenciadora seja condenada a devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

“A exequente, mesmo ciente dos pagamentos realizados, manteve a presente execução, sem que informasse o Juízo dos pagamentos”, argumenta a defesa do flamenguista.

Na ação original, Tainá Castro havia pedido pensão de R$ 45 mil por mês para cada filho, totalizando R$ 90 mil, além do custeio de seus estudos em uma faculdade de medicina, acrescido de R$ 30 mil mensais até a conclusão do curso.

Léo Pereira, entretanto, conseguiu na Justiça reduzir o valor para R$ 20 mil por filho, mantendo os alimentos compensatórios destinados à ex-companheira.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também