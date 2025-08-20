Libertadores 2025: São Paulo, Vélez e Racing garantem vaga nas quartas

A CONMEBOL Libertadores conheceu nesta terça-feira (19) seus três primeiros classificados às quartas de final. Vélez Sarsfield, São Paulo e Racing venceram Fortaleza, Atlético Nacional e Peñarol, respectivamente, e seguem na disputa pelo título mais importante do continente.

Com os resultados, um duelo já está confirmado: Vélez x Racing, que se enfrentam na segunda quinzena de setembro em busca de uma vaga na semifinal.

Já o São Paulo terá que esperar até quinta-feira (20) para conhecer seu adversário, que sairá do confronto entre Botafogo e LDU.

Os cariocas têm vantagem após vencerem por 1 a 0 no jogo de ida, mas os equatorianos apostam na altitude de Quito para buscar a virada.

Confrontos das quartas de final da Libertadores 2025

São Paulo x Botafogo ou LDU

Libertad ou River Plate x Palmeiras ou Universitario

Vélez Sarsfield x Racing

Cerro Porteño ou Estudiantes x Flamengo ou Internacional

Datas definidas pela CONMEBOL

As quartas de final serão disputadas em setembro. Os jogos de ida estão marcados para os dias 16, 17 e 18, enquanto as partidas de volta acontecem entre 23 e 25. A entidade ainda divulgará as datas e horários oficiais.

As semifinais ocorrerão em outubro, com jogos de ida nos dias 21, 22 e 23 e volta em 28, 29 e 30. A grande final, em jogo único, está marcada para 29 de novembro, em Lima, no Peru.

