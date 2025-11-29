Libertadores: Flamengo vence por 1x0 após jogo acirrado em Lima

Danilo e Felipe Anderson se estranham em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão (Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF)
Com gol do zagueiro Danilo, aos 67 minutos, o Flamengo conseguiu o título da Libertadores. O jogo aconteceu neste sábado (29), em Lima, no Peru.
A disputa acirrada contra o Palmeiras faz com o que o time carioca seja primeiro brasileiro a conquistar quatro vezes o torneio, se tornando tetracampeão.
O gol decisivo aconteceu após cobrança de escanteio realizada pelo uruguaio Arrascaeta, o zagueiro Danilo balançou a rede e marcou para o time carioca.
Deixe seu Comentário
Leia Também
Esportes
Com Pantanal SAF em comum, casal de MS divide torcida para Palmeiras e Flamengo
Esportes
Brasil perde para Itália nos pênaltis e fica em 4º no Mundial Sub-17
Esportes
VÍDEO: 'Projeto muito importante', diz Marcelo Miranda sobre Sesc MS Vôlei
Esportes
Na 7ª edição do Comerário Sangue Bom, superação e solidariedade entram em campo
Esportes
Com 11 jogadores sul-mato-grossenses, Sesc MS Vôlei representará estado na Superliga B
Esportes
Carol Soberg e Rebecca faturam bronze no Mundial de vôlei de praia
Esportes
Mais do que um esporte, karatê vira estilo de vida para campo-grandenses
Esportes
Atlético-MG busca título inédito na Copa Sul-Americana
Esportes
Victoria, de MS, e Thâmela perdem para dupla letã na semi do Mundial de vôlei de praia
Esportes