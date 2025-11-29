Menu
Libertadores: Flamengo vence por 1x0 após jogo acirrado em Lima

Equipe rubro-negra se torna o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato na competição

29 novembro 2025 - 19h12Gabrielly Gonzalez    atualizado em 29/11/2025 às 19h27
Danilo e Felipe Anderson se estranham em Flamengo x Palmeiras, pelo BrasileirãoDanilo e Felipe Anderson se estranham em Flamengo x Palmeiras, pelo Brasileirão   (Imagem: Thiago Ribeiro/AGIF)

Com gol do zagueiro Danilo, aos 67 minutos, o Flamengo conseguiu o título da Libertadores. O jogo aconteceu neste sábado (29), em Lima, no Peru. 

A disputa acirrada contra o Palmeiras faz com o que o time carioca seja primeiro brasileiro a conquistar quatro vezes o torneio, se tornando tetracampeão. 

O gol decisivo aconteceu após cobrança de escanteio realizada pelo uruguaio Arrascaeta, o zagueiro Danilo balançou a rede e marcou para o time carioca. 
 

