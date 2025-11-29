Libertadores: Flamengo vence por 1x0 após jogo acirrado em Lima

Gabrielly Gonzalez atualizado em 29/11/2025 às 19h27

Com gol do zagueiro Danilo, aos 67 minutos, o Flamengo conseguiu o título da Libertadores. O jogo aconteceu neste sábado (29), em Lima, no Peru.

A disputa acirrada contra o Palmeiras faz com o que o time carioca seja primeiro brasileiro a conquistar quatro vezes o torneio, se tornando tetracampeão.

O gol decisivo aconteceu após cobrança de escanteio realizada pelo uruguaio Arrascaeta, o zagueiro Danilo balançou a rede e marcou para o time carioca.



