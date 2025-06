Libertadores terá duelo de gigantes brasileiros nas oitavas; veja os confrontos

O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América, realizado nesta segunda-feira (2), definiu um confronto de peso logo na largada do mata-mata: Internacional e Flamengo se enfrentam em um clássico nacional que promete agitar a competição.

Com melhor campanha na fase de grupos, o Colorado decidirá o confronto em casa. Quem avançar deste duelo poderá cruzar com outro time brasileiro apenas na semifinal.

Isso porque o Fortaleza, que enfrenta o argentino Vélez Sarsfield, é o único outro representante do país neste lado da chave.

Na outra metade do torneio, o Palmeiras, dono da melhor campanha geral da primeira fase, enfrentará o Universitário, do Peru, e poderá decidir em casa até uma eventual semifinal.

Um possível rival nesta fase é o São Paulo, que encara o Atlético Nacional, da Colômbia, nas oitavas. Se avançar, o Tricolor paulista poderá reencontrar o Botafogo, em uma repetição do duelo das quartas de final da edição passada, quando o Alvinegro levou a melhor nos pênaltis.

Para isso, o time carioca, comandado por Renato Paiva, precisará superar a LDU, do Equador.

A Conmebol definiu que os jogos de ida acontecerão em 3 de agosto, e as partidas de volta no dia 20 do mesmo mês. A grande final será disputada em 29 de novembro, na cidade de Lima, no Peru.

Confira os confrontos das oitavas de final:

Atlético Nacional x São Paulo

Fortaleza x Vélez Sarsfield

Flamengo x Internacional

Universitário x Palmeiras

Libertad x River Plate

Cerro Porteño x Estudiantes

Peñarol x Racing

Botafogo x LDU

Os clubes que fazem o segundo jogo como mandantes são aqueles que tiveram melhor campanha na fase de grupos.

