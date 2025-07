Líder da VNL, Brasil joga contra a Turquia na madrugada deste sábado (19)

A Seleção Brasileira superou os japoneses por 3 sets a 0 e já garantiu a classificação à fase final da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina, mas ainda tem compromisso com a Turquia na madrugada de sábado (19), a partir das 2h30 (horário de MS).

Com o resultado, a equipe de Bernardinho soma nove vitórias em 10 jogos pela Liga das Nações. No momento, o time é líder na tabela de classificação, com 26 pontos conquistados.

O time encerrará a fase preliminar diante da Alemanha, domingo (20), às 2h30.



A VNL começou no dia 11 de junho com 18 seleções e vai até o dia 3 de agosto. Passam para a fase final as oito melhores equipes.

Além do Brasil, a Alemanha, Argentina, Bulgária, Canadá, China, Cuba, Eslovênia, Estados Unidos, França, Holanda, Irã, Itália, Japão, Polônia, Sérvia, Turquia e Ucrânia, compõem a VNL masculina em 2025.

Além disso, a última semana também definirá a equipe que será rebaixada ao final da edição. Quem estiver em último na tabela de classificação não jogará na próxima VNL e abrirá lugar para outra seleção.

