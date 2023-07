Líder e rebaixado, Botafogo recebe o Vasco pelo Brasileiro neste domingo

Botafogo e Vasco se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (2), a partir das 15h (horário de MS) no estádio Nilton Santos.



Ocupando a liderança do Brasileiro com 30 pontos conquistados, o Botafogo vive um momento de incerteza após a saída do técnico português Luís Castro, que acertou a transferência para o Al-Nassr (Arábia Saudita).



Apesar de ter derrotado o Palmeiras por 1 a 0, no último domingo (25) em pleno Allianz Parque, o Alvinegro chega em momento de certa frustração, após não conseguir garantir a vaga direta nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na última quinta-feira (29), a equipe de General Severiano ficou no 1 a 1 com o Magallanes (Chile) e agora terá que disputar o playoff das oitavas da competição continental contra o Patronato (Argentina).



Já o Vasco é o 18º colocado com 9 pontos. O Cruzmaltino vem de vitória, de 1 a 0 para o Cuiabá na última segunda-feira (26), e busca um novo triunfo para tentar deixar a zona do rebaixamento.



Transmissão



- A Rádio Nacional transmite Botafogo e Vasco com a narração de André Luiz Mendes no Show de Bola Nacional aqui:



- A Globo e o Premiere transmitem a partida ao vivo;



- O GE acompanha os lances em Tempo Real

Deixe seu Comentário

Leia Também