Liga das Nações de Vôlei: Brasileiras em série de vitórias encaram o Japão

Com uma campanha de 11 jogos e 10 vitórias, a seleção brasileira se prepara para jogar contra o Japão na casa das adversárias na manhã de domingo (13), às 6h20 (de MS).

A partida é válida pela primeira fase da competição. O jogo pode ser acompanhado na SporTV2 e VBTV.

Esse é o 12º jogo do Brasil na Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2025. A equipe do Zé Roberto e o Japão possui apenas um ponto de diferença. Enquanto as brasileiras ocupam o 2º lugar nas classificações, o Japão está em 3°.

Após essa fase, o Brasil vai para o mata-mata, com compromissos contra a Grécia, França e Porto Rico a partir do dia 22 de agosto.

