Liga das Nações de Vôlei: Brasileiras estreiam nas quartas de final nesta semana

Classificada com a segunda melhor campanha na Liga das Nações de Vôlei (VNL), a seleção Brasileira enfrenta a Alemanha nesta quinta-feira (24), às 14h (de MS).

A equipe do José Roberto Guimarães iniciou nesta segunda-feira (21), os treinamentos em Lodz, na Polônia, visando a fase final da Liga.



O principal desfalque da Seleção Feminina para a fase final é o da ponteira Ana Cristina, que sofreu uma lesão do menisco medial no joelho esquerdo e fica longe das quadras por quatro meses. A posição pode ser ocupada pela dupla Júlia Bergmann e Gabi Guimarães.

O Brasil garantiu a classificação com 31 pontos e 11 vitórias, atrás apenas da Itália, que venceu 12 partidas e somou 33 pontos. Adversária das quartas de final, a Alemanha avançou como a sétima colocada, com 23 pontos. As equipes se enfrentaram na etapa eliminatória, com vitória brasileira por 3 sets a 2.

Avançaram às quartas/semifinais a Itália, Estados Unidos, Polônia e China, Japão e Turquia, Brasil e Alemanha.

A definição de terceiro colocado e título acontece no domingo (27).

