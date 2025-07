Liga das Nações de Vôlei: Jogo valendo vaga na semi será nesta quarta-feira (30)

A seleção brasileira masculina de vôlei entra em quadra pelas quartas de final da Liga das Nações nesta quarta-feira (30), a partir das 7h (de MS) contra a China, atualmente em 17° lugar na classificação, mas garantida na fase por ser sede da competição. A partida é transmitida pela VBTV .

Um confronto entre as duas equipes já ocorreu no dia 26 de junho com vitória da equipe de Bernardinho por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/16 e 25/23. A equipe chinesa venceu três jogos e perdeu nove durante o torneio.

Já o Brasil, líder da tabela, venceu 11 dos 12 jogos, com uma derrota por 3 sets a 2 para Cuba, que se classificou em 7ª posição e joga com a Itália, 2ª na tabela, horas antes do jogo da seleção.

Além dos confrontos de amanhã, disputam vaga nas semis na quinta-feira (31), França x Eslovênia e Japão x Polônia.

