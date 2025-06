Liga das Nações de Vôlei: Seleção Masculina bate Ucrânia de virada

No jogo pela terceira rodada da Liga das Nações de Vôlei (VNL), a Seleção Brasileira Masculina de Vôlei venceu a Ucrânia por 3 sets a 2 de virada, neste sábado (14), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.



Os brasileiros perderam os dois primeiros sets, mas conseguiram se recuperar nos três seguintes. As parciais da partida foram 25/19, 25/14, 22/25, 23/25 e 10/15.



O maior pontuador da partida foi o ucraniano Illia Kovalov, com 25 pontos. No lado brasileiro, o destaque foi Alan Souza, com 21 pontos na partida.



A equipe brasileira volta a entrar em quadra neste domingo (15), a partir das 10h (de Brasília), para enfrentar a Eslovênia. A partida será às 9h (de MS) e tem transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming pago).



