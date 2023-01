Liga espanhola aciona a justiça após ataques racistas a Vini Jr

Organizadora do Campeonato Espanhol, a La Liga, apresentou duas denuncias de racismo sofridas pelo brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid.

Na partida contra o Real Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno, o atacante foi alvo de cânticos racistas. Vídeos publicados nas redes sociais mostram vários xingamentos da torcida do Valladolid contra o brasileiro.

A primeira denúncia foi feita no Tribunal de Instrução de Valladolid, pelo crime de ódio, onde a LaLiga solicitou que essa denuncia seja transferida para a Procuradoria de Crimes de Ódio.

Já a segunda, por insultos racistas, foi feita no Comitê de Competições da federação espanhola de futebol (RFEF) e na Comissão Estatal contra a Violência, Racismo, Xenofobia e Intolerância no Esporte.

Em nota, a LaLiga informou que não irá poupar esforços para “erradicar qualquer tipo de violência, racismo ou xenofobia, dentro e fora dos estádios”.

“LaLiga incrementará os esforços que realiza de forma contínua para erradicar qualquer tipo de violência, racismo ou xenofobia, dentro e fora dos estádios. Para isso aumentará o número de oficiais de integridade presentes nos encontros com risco de produção de insultos racistas”, levou a nota.

Por volta dos 42 minutos do segundo tempo, após ser substituído, no trajeto percorrido pela lateral do campo até o banco de reservas, alguns torcedores do Valladolid atiraram vários objetos contra ele e gritaram “negro de merda” e “macaco”, além de sons que imitam macaco.

