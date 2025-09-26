Liga Terrão 2025 define campeões das sedes neste fim de semana em MS

A reta final da Liga Terrão 2025 promete agitar os gramados de Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Entre sexta-feira (26) e domingo (28), acontecem as semifinais e finais das sedes espalhadas pelo estado, que vão definir os campeões locais.
Em cada município, apenas um vencedor garante vaga na fase estadual, que será disputada em sistema de mata-mata até a decisão do campeão geral.
A competição, considerada a maior do futebol amador sul-mato-grossense, distribui R$ 126 mil em prêmios, incluindo R$ 500 por fase, além de troféus e medalhas. O grande campeão da temporada levará para casa R$ 50 mil.
Programação do fim de semana
Sexta-feira (26)
Bodoquena: E.C. Juventude/Miranda x Juventus Bodoquena e Audax F.C. x União F.C. (semifinais).
Cassilândia: Aporé E.C./Goiás x AABB/Cassilândia e Alto Santana/Paranaíba x Galáticos/Paulão Auto Peças/Esportes Cassilândia (semifinais).
Inocência: Garra F.C. x Real Sport (final).
Sábado (27)
Anaurilândia: Meninos da Vila Liderança x Vila Quebracho E.C. e P.V.S. FC x Olympiacos F.C. (semifinais).
Arena Talismã: Estrela Auto Peças F.C. x Real F.C. e Atlético Novos Estados x Sayonara F.C./Agrolaço Pet Shop (finais das sedes).
Corumbá: Mundial F.C. x PL de Rato e Família Medeiros x Divino F.C. (semifinais).
Ponta Porã: Churrasqueria Boi Gordo x C.A.J.I./Monza e Porã Motors F.C. x Sport Baez/Wolf Sports (semifinais).
Domingo (28)
A rodada mais extensa terá jogos em várias cidades, entre elas:
Bataguassu: finais entre Desportivo Real x Os Parças e Os Mlk é Liso x Santa Luzia.
Jardim: Estância Milena/Art Jóia x 9 de Junho/Leão de Judá (final).
Rio Verde de MT: quatro semifinais, incluindo Ferro Velho Santa Teresa x Real River e Alkatéia E.C. x Tigrinho F.C.
Três Lagoas: quatro semifinais com destaque para Cavaquinho F.C. x Novo Horizonte F.C./Jdiesel.
Batayporã: dois confrontos de mata-mata de sedes.
Bonito, Costa Rica, Eldorado, Naviraí, Rio Negro, Angélica, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Nioaque, São Gabriel do Oeste, Aldeia Água Azul, Bela Vista, Jaraguari e Nova Alvorada: decisões locais com finais e semifinais.
A maratona de jogos definirá os representantes das sedes para a fase estadual da Liga Terrão, que consagrará o campeão geral do futebol amador de MS.
JD1 No Celular
Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.
Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.Reportar Erro