Liga Terrão 2025 define campeões das sedes neste fim de semana em MS

A reta final da Liga Terrão 2025 promete agitar os gramados de Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Entre sexta-feira (26) e domingo (28), acontecem as semifinais e finais das sedes espalhadas pelo estado, que vão definir os campeões locais.

Em cada município, apenas um vencedor garante vaga na fase estadual, que será disputada em sistema de mata-mata até a decisão do campeão geral.

A competição, considerada a maior do futebol amador sul-mato-grossense, distribui R$ 126 mil em prêmios, incluindo R$ 500 por fase, além de troféus e medalhas. O grande campeão da temporada levará para casa R$ 50 mil.

Programação do fim de semana

Sexta-feira (26)

Bodoquena: E.C. Juventude/Miranda x Juventus Bodoquena e Audax F.C. x União F.C. (semifinais).

Cassilândia: Aporé E.C./Goiás x AABB/Cassilândia e Alto Santana/Paranaíba x Galáticos/Paulão Auto Peças/Esportes Cassilândia (semifinais).

Inocência: Garra F.C. x Real Sport (final).

Sábado (27)

Anaurilândia: Meninos da Vila Liderança x Vila Quebracho E.C. e P.V.S. FC x Olympiacos F.C. (semifinais).

Arena Talismã: Estrela Auto Peças F.C. x Real F.C. e Atlético Novos Estados x Sayonara F.C./Agrolaço Pet Shop (finais das sedes).

Corumbá: Mundial F.C. x PL de Rato e Família Medeiros x Divino F.C. (semifinais).

Ponta Porã: Churrasqueria Boi Gordo x C.A.J.I./Monza e Porã Motors F.C. x Sport Baez/Wolf Sports (semifinais).

Domingo (28)

A rodada mais extensa terá jogos em várias cidades, entre elas:

Bataguassu: finais entre Desportivo Real x Os Parças e Os Mlk é Liso x Santa Luzia.

Jardim: Estância Milena/Art Jóia x 9 de Junho/Leão de Judá (final).

Rio Verde de MT: quatro semifinais, incluindo Ferro Velho Santa Teresa x Real River e Alkatéia E.C. x Tigrinho F.C.

Três Lagoas: quatro semifinais com destaque para Cavaquinho F.C. x Novo Horizonte F.C./Jdiesel.

Batayporã: dois confrontos de mata-mata de sedes.

Bonito, Costa Rica, Eldorado, Naviraí, Rio Negro, Angélica, Guia Lopes da Laguna, Itaquiraí, Nioaque, São Gabriel do Oeste, Aldeia Água Azul, Bela Vista, Jaraguari e Nova Alvorada: decisões locais com finais e semifinais.

A maratona de jogos definirá os representantes das sedes para a fase estadual da Liga Terrão, que consagrará o campeão geral do futebol amador de MS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também