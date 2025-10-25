Liga Terrão 2025 tem segunda fase decisiva neste fim de semana; confira

A Liga Terrão 2025 de futebol amador chega a um momento decisivo. Até domingo (26) serão realizados os jogos da segunda fase da etapa estadual, que vão definir as equipes classificadas para as oitavas de final da competição.

Com premiação total de R$ 126 mil, o torneio é um dos maiores eventos do futebol amador sul-mato-grossense. Além de troféus e medalhas, há R$ 500 em prêmios por fase, e o grande campeão estadual levará R$ 50 mil.

A disputa é organizada em seis fases eliminatórias — 1ª fase, 16 avos de final, oitavas, quartas, semifinal e final —, seguindo o formato mata-mata.

Os vencedores avançam conforme a sequência dos confrontos, com o ganhador do Jogo 12 enfrentando o do Jogo 13, e assim por diante, até a grande decisão.

Confira os jogos da segunda fase:

Jogo 12: Atlético Novos Estados x União Cascatinha/AAA – domingo (26), 9h30

Jogo 13: Amigos da Pana x Sport Júnior – domingo (26), 10h

Jogo 14: M2 Ultra Fibra x Frigorífico Brasil Global/AABB Jardim – domingo (26), 9h30

Jogo 15: Nacional/Zé da Horta x EC Vila Souza (Caracol-MS) – sábado (25), 15h

Jogo 16: Juventude Corguinho x Amigos do Bissurdo – domingo (26), 9h30

Jogo 17: AMB FC/Apostas x Bar100lona – domingo (26), 9h

Jogo 18: Equipe Roseta x Estrela Auto Peças – domingo (26), 10h

Jogo 19: Beira Rio (Coxim) x Vidraçaria do Eduardo – domingo (26), 16h

Jogo 20: Batayporã x Os Mlk é Liso – domingo (26), 9h30

Jogo 21: Arena Club Resenha x Sparta FC/Centralcar Multimarcas – domingo (26), 15h30

Jogo 23: Garra 4-3 x Alto Santana (Paranaíba)

Jogo 24: União FC x Everton FC – domingo (26), 9h15

Jogo 25: Água Azul x Divino – domingo (2/11), 15h30

Jogo 26: Juvelendas x Inter Flórida – sábado (25), 16h

Jogo 27: Porã Motors x Borussia Itaquiraí – domingo (26), 15h

