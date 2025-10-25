Menu
Menu Busca sábado, 25 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Liga Terrão 2025 tem segunda fase decisiva neste fim de semana; confira

Jogos no fim de semana definem classificados para as oitavas de final

25 outubro 2025 - 09h54Carla Andréa
Jogo da Liga Terrão 2025 em Nioaque Jogo da Liga Terrão 2025 em Nioaque   (Divulgação/Prefeitura de Nioaque)

A Liga Terrão 2025 de futebol amador chega a um momento decisivo. Até domingo (26) serão realizados os jogos da segunda fase da etapa estadual, que vão definir as equipes classificadas para as oitavas de final da competição.

Com premiação total de R$ 126 mil, o torneio é um dos maiores eventos do futebol amador sul-mato-grossense. Além de troféus e medalhas, há R$ 500 em prêmios por fase, e o grande campeão estadual levará R$ 50 mil.

A disputa é organizada em seis fases eliminatórias — 1ª fase, 16 avos de final, oitavas, quartas, semifinal e final —, seguindo o formato mata-mata.

Os vencedores avançam conforme a sequência dos confrontos, com o ganhador do Jogo 12 enfrentando o do Jogo 13, e assim por diante, até a grande decisão.

Confira os jogos da segunda fase:

Jogo 12: Atlético Novos Estados x União Cascatinha/AAA – domingo (26), 9h30

Jogo 13: Amigos da Pana x Sport Júnior – domingo (26), 10h

Jogo 14: M2 Ultra Fibra x Frigorífico Brasil Global/AABB Jardim – domingo (26), 9h30

Jogo 15: Nacional/Zé da Horta x EC Vila Souza (Caracol-MS) – sábado (25), 15h

Jogo 16: Juventude Corguinho x Amigos do Bissurdo – domingo (26), 9h30

Jogo 17: AMB FC/Apostas x Bar100lona – domingo (26), 9h

Jogo 18: Equipe Roseta x Estrela Auto Peças – domingo (26), 10h

Jogo 19: Beira Rio (Coxim) x Vidraçaria do Eduardo – domingo (26), 16h

Jogo 20: Batayporã x Os Mlk é Liso – domingo (26), 9h30

Jogo 21: Arena Club Resenha x Sparta FC/Centralcar Multimarcas – domingo (26), 15h30

Jogo 23: Garra 4-3 x Alto Santana (Paranaíba)

Jogo 24: União FC x Everton FC – domingo (26), 9h15

Jogo 25: Água Azul x Divino – domingo (2/11), 15h30

Jogo 26: Juvelendas x Inter Flórida – sábado (25), 16h

Jogo 27: Porã Motors x Borussia Itaquiraí – domingo (26), 15h

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

João Fonseca vai à final do ATP da Basileia
Esportes
João Fonseca faz história e garante primeira final de ATP 500 da carreira
Stock Car 2025
Esportes
Fan Fest e corridas movimentam sábado da Stock Car em Campo Grande
Estádio das Moreninhas no Parque Jacques da Luz em Campo Grande
Esportes
Go Base 2025 começa neste sábado em Campo Grande; acompanhe
Stock Car 2025
Esportes
Ingressos para etapa da Stock Car em Campo Grande estão à venda a partir de R$ 35
Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026
Esportes
FFMS divulga calendário do futebol sul-mato-grossense para 2026; confira
João Fonseca em jogo contra Botic van de Zandschulp no ATP de Bruxelas
Esportes
João Fonseca avança às quartas de final do ATP 500 da Basileia
Campo Grande recebe 1ª Copa de Ginástica Rítmica neste domingo; confira
Esportes
Campo Grande recebe 1ª Copa de Ginástica Rítmica neste domingo; confira
Real Madrid enfrenta a Juventus pela Champions League
Esportes
Real Madrid e Juventus fazem duelo de gigantes pela Champions; saiba onde assistir
Stock Car retorna a Campo Grande com corridas e Fan Fest entre 23 e 26 de outubro
Esportes
Stock Car retorna a Campo Grande com corridas e Fan Fest entre 23 e 26 de outubro
João Fonseca derruba atual campeão do ATP 500 da Basileia
Esportes
João Fonseca vence e avança às oitavas do ATP 500 da Basileia

Mais Lidas

Equipes acionadas na tarde de hoje na casa onde ela vivia
Polícia
Agora: Criança de 5 anos morre após parada cardíaca na Capital
O caso aconteceu em Campo Grande na noite de ontem
Polícia
JD1TV: Casal tenta dar 'calote' em travesti e passa vergonha em motel de Campo Grande
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Polícia
Ladrão de gado procurado em todo MS é preso em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Confusão por dívida de R$ 35 mil termina em agressão em loja de veículos na Piratininga