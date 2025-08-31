Liga Terrão começou em Campo Grande com premiação de R$ 126 mil

A bola começou a rolar no último fim de semana na Liga Terrão, competição que movimenta o futebol amador de Campo Grande e de diversas cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

O pontapé inicial foi no Bairro Cidade Morena. O torneio, que conta com a presença de equipes divididas em 10 grupos A e B, nas categorias BR-267/Casa Verde, Capão Seco, Jardim Talismã, Pana/Nova Alvorada e Sidrolândia.

A competição, já tradicional no calendário do esporte amador do Estado, busca não apenas valorizar os talentos locais, mas também reforçar a união comunitária em torno do futebol de várzea.

O campeão da Liga Terrão 2025 receberá R$ 50 mil, enquanto o vice ficará com R$ 18 mil. O terceiro colocado será premiado com R$ 5 mil e o quarto lugar com R$ 3 mil. Cada equipe campeã de sua cidade também garante um prêmio extra de R$ 500.

Somando todos os valores, incluindo incentivos especiais como prêmios para melhor goleiro, portilheiro, torcida mais organizada e até pelo uso do terreno, a premiação totaliza R$ 126 mil.

