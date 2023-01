Liverpool e Chelsea ficam no 0 a 0 e seguem no meio da tabela

Na abertura da 21ª rodada do Campeonato Inglês, Liverpool e Chelsea fizeram um jogo até com bons momentos, mas não conseguiram movimentar o placar na manhã deste sábado no Anfield.

Com gol anulado de Havertz por impedimento logo no começo, os Blues jogaram melhor no primeiro tempo e levaram perigo para Alisson, mas viram os donos da casa melhorarem e equilibrarem a partida na etapa final. 0 a 0 que deixa as duas equipes estacionadas no meio da tabela.

As duas equipes têm agora 29 pontos, mas o Liverpool, que tem 19 jogos realizados, leva vantagem nos critérios de desempate e ocupa a oitava posição. O Chelsea está em 10º, com 20 partidas disputadas. A distância para o G-4 pode aumentar para 12 pontos nesta rodada.

Deixe seu Comentário

Leia Também