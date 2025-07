Liverpool pagará restante de contrato de Diogo Jota à família

O Liverpool irá honrar os dois anos restantes de contrato do atacante português Diogo Jota, que morreu na última quinta-feira (3) em um grave acidente de carro na Espanha.

Segundo o jornal português Record, o clube inglês decidiu repassar integralmente os valores à família do jogador como forma de apoio e homenagem.

Jota, de 28 anos, estava em uma Lamborghini ao lado do irmão, André Silva, quando o veículo saiu da estrada no município de Zamora, pegou fogo e deixou ambos sem vida. A Guarda Civil local suspeita que o acidente tenha sido provocado pelo estouro de um dos pneus.

Contratado pelo Liverpool em 2020 por 44,7 milhões de euros (cerca de R$ 286 milhões), Jota rapidamente se firmou como um dos principais nomes do elenco.

Viveu seu auge na carreira no clube, sendo peça importante na campanha do título da Premier League.

O enterro do jogador foi realizado na manhã deste sábado (5), com a presença de parte do elenco dos Reds.

Estiveram no velório nomes como o capitão Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Federico Chiesa, Curtis Jones, Wataru Endo, James Milner, Caoimhin Kelleher e Andrew Robertson.

Van Dijk e Robertson carregaram uma coroa de flores em formato de camisa como gesto de despedida.

O Liverpool também anunciou que irá "imortalizar" a camisa 20, usada por Diogo Jota nos últimos quatro anos, como parte das homenagens ao atleta.

