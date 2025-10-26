Menu
Esportes

Luisa Stefani e Timea Babos vencem e conquistam o WTA 500 de Tóquio

Brasileira e húngara celebram o quarto título da parceria na temporada

26 outubro 2025 - 16h47Carla Andréa
Luisa Stefani e Timea Babos conquistam o título de duplas do WTA 500 de TóquioLuisa Stefani e Timea Babos conquistam o título de duplas do WTA 500 de Tóquio   (Divulgação/Luisa Stefani)

A tenista brasileira Luisa Stefani, atual número 1 do Brasil, conquistou neste domingo (26) o título de duplas do WTA 500 de Tóquio ao lado da parceira Timea Babos, da Hungria.

A dupla venceu a final contra Anna Danilina (Cazaquistão) e Aleksandra Krunic (Sérvia) por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

Com o resultado, Stefani e Babos somam o quarto título juntas em 2025, após triunfos em Linz, Estrasburgo e São Paulo. Durante o torneio, a dupla enfrentou fortes adversárias, incluindo uma vitória nas semifinais sobre as favoritas Taylor Townsend (EUA) e Ellen Perez (Austrália), por 2 sets a 1.

Aos 27 anos, Luisa Stefani, atualmente 17ª no ranking mundial de duplas da WTA, chegou à sua 21ª final de carreira e ergueu o 13º troféu no circuito profissional, consolidando-se como um dos grandes nomes do tênis brasileiro na atualidade.

Vanguard - Sound

