Luto no futebol: Diogo Jota, atacante do Liverpool, morre em acidente na Espanha

O futebol amanheceu triste e de luto nesta quinta-feira (3). Diogo Jota, de 28 anos, atacante português do Liverpool, morreu em um grave acidente de trânsito durante a madrugada em Zamora, na região norte da Espanha.

O atacante, pai de três filhos, estava acompanhado do irmão, André Silva, de 25 anos, que não resistiu aos ferimentos e também morreu no local dos fatos. A informação foi divulgada pelo jornal Marca.

Segundo o noticiário espanhol, Jota estava conduzindo o veículo pela rodovia federal A-52, perto de Sanabria, quando um dos pneus estourou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção. O veículo saiu da pista e em decorrência do acidente pegou fogo.

Segundo a Guarda Civil espanhola, o acidente aconteceu por volta das 00h30 desta quinta, no horário local (por volta das 19h30 no horário de Brasília), na zona de Cernadilla. Testemunhas acionaram o Centro de Emergências de Castela e Leão, que mobilizou socorro imediato, incluindo a Guardia Civil de Tráfico. Mas os irmãos já estavam mortos e completamente carbonizados quando o socorro chegou ao local.

Diogo Jota passou por times como Paços de Ferreira, Porto, Wolverhampton e estava há cinco anos no Liverpool. O irmão, André, também atuava profissionalmente e estava no elenco do Penafiel, da segunda divisão portuguesa.

Em nota, o Liverpool afirma estar devastado com a tragédia, pede privacidade à família e amigos neste momento de dor e afirma que está oferecendo todo o apoio.

"O Liverpool Football Club está devastado com o trágico falecimento de Diogo Jota. O clube foi informado de que o jogador de 28 anos faleceu após um acidente de trânsito na Espanha, juntamente com seu irmão, André. O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e solicita que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e funcionários do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto tentam lidar com uma perda inimaginável. Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio."





