Manchester United e Tottenham disputam título da Europa League; saiba onde assistir

O Estádio San Mamés será palco, nesta quarta-feira (21), da final da Liga Europa entre dois gigantes ingleses em crise: Manchester United e Tottenham, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul). A partida terá transmissão da Band e da CazéTV.

Apesar da importância do título europeu e da promessa de uma vaga na próxima edição da Champions League, o clima nos arredores do estádio não é de empolgação.

Ambos os times chegam à decisão sob forte pressão. Ruben Amorim, do Manchester United, e Ange Postecoglou, do Tottenham, correm risco de demissão independentemente do resultado da final. O motivo? A péssima campanha na Premier League.

Os Red Devils ocupam a 16ª posição, enquanto os Spurs vêm logo atrás, em 17º, situação crítica para clubes que investiram pesado nas janelas de transferências.

Para chegar à final, o Tottenham passou com autoridade pelo Bodø/Glimt, da Noruega, vencendo por 5 a 1 no agregado nas semifinais. Nas quartas, eliminou o Eintracht Frankfurt após empate fora e vitória em casa.

O Manchester United, por sua vez, aplicou uma goleada no Athletic Bilbao – dono da casa da final – com um placar agregado de 7 a 1. Nas quartas de final, os ingleses superaram o Lyon em um confronto emocionante decidido na prorrogação, com cinco gols marcados nesse período.

A situação das equipes é agravada por desfalques importantes. O Tottenham entra em campo sem Radu Dragusin, Fraser Forster, Antonin Kinsky, Dejan Kulusevski, James Maddison, Sergio Reguilón, Dane Scarlett e Timo Werner.

Já o Manchester United terá apenas uma baixa confirmada: o zagueiro argentino Lisandro Martínez.

