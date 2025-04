Mano Menezes está de volta ao Grêmio

O Grêmio tem um novo comandante: Mano Menezes foi anunciado como o técnico do Tricolor nesta segunda-feira (21). O treinador retorna ao clube gaúcho duas décadas após sua primeira passagem, marcada por momentos históricos, como a memorável "Batalha dos Aflitos", em 2005.

A estreia da nova comissão técnica já tem data e local: será na próxima quinta-feira (25), às 19h, contra o Godoy Cruz, na Argentina, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Mano assume o time após a demissão de Gustavo Quinteros, desligado após a goleada sofrida por 4 a 1 diante do Mirassol, no interior paulista, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador argentino durou apenas 109 dias no comando gremista.

No clássico Gre-Nal do último sábado (19), a equipe foi dirigida interinamente pelo auxiliar fixo James Freitas. Com apenas quatro pontos conquistados, o Grêmio ocupa a 18ª colocação no Brasileirão, e a missão de Mano será dupla: reorganizar a equipe e recuperar a confiança do elenco, melhorando tanto os resultados quanto o desempenho em campo.

Natural de Passo do Sobrado (RS), Mano Menezes começou a ganhar projeção no cenário nacional em 2004, ao levar o 15 de Novembro de Campo Bom à semifinal da Copa do Brasil.

Em 2005, assumiu o Grêmio em meio a uma grave crise financeira e conquistou o acesso à Série A em uma das partidas mais emblemáticas da história do clube, contra o Náutico, na chamada "Batalha dos Aflitos".

Durante sua primeira passagem, permaneceu até 2007, vencendo dois campeonatos gaúchos e levando o clube ao vice-campeonato da Libertadores. Depois, construiu carreira sólida com passagens por Corinthians, onde conquistou a Série B de 2008 e a Copa do Brasil de 2009, além de assumir a Seleção Brasileira após a Copa de 2010.

Pela Seleção, conquistou dois Superclássicos das Américas antes de ser demitido em 2012. Seu último trabalho foi no Fluminense, onde chegou em julho de 2024 e deixou o comando após a primeira rodada do Brasileirão deste ano.

No total, dirigiu o clube carioca por 46 partidas, com 20 vitórias, 13 empates e 13 derrotas, alcançando um aproveitamento de 52% e ajudando o time a se livrar do rebaixamento.

