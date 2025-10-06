Menu
Esportes

Marcus D'Almeida reassume liderança do ranking mundial de tiro com arco

Brasileiro conquista prata no Pan-Americano de Campo e supera o norte-americano Brady Ellison

06 outubro 2025 - 18h10Carla Andréa

O arqueiro brasileiro Marcus D’Almeida voltou ao topo do ranking mundial de tiro com arco recurvo nesta segunda-feira (6), após conquistar a medalha de prata no Pan-Americano de Campo, realizado neste domingo (5), na Colômbia.

O resultado garantiu ao atleta 34 pontos, levando-o a 369 no total, ultrapassando o norte-americano Brady Ellison, que caiu para a segunda posição com 358,75.

O campeão olímpico Kim Woojin, da Coreia do Sul, aparece em terceiro lugar (295 pontos), seguido por Matias Grande, do México (285,5), e Florian Unhuh, da Alemanha (275).

Aos 27 anos, Marcus D’Almeida já havia alcançado a liderança mundial em fevereiro de 2023. Entre suas principais conquistas estão dois vice-campeonatos mundiais (2021 e 2025), um bronze em 2023, além de títulos e pódios na Copa do Mundo, incluindo o ouro na Final de 2023, a prata em 2014 e o bronze em 2024.

O novo posto no ranking chega em momento decisivo: Marcus se prepara para disputar a Final da Copa do Mundo de 2025, que acontece entre 17 e 19 de outubro, em Nanjing, na China, onde buscará o bicampeonato da competição.

