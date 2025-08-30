Matheus Cunha deixa jogo lesionado e vira dúvida para Seleção Brasileira

O atacante Matheus Cunha preocupou a comissão técnica da Seleção Brasileira neste sábado (30).
Durante a partida entre Manchester United e Burnley, válida pela 3ª rodada da Premier League, o jogador precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, após sentir dores musculares.
Apesar da baixa, o United conseguiu garantir a vitória por 3 a 2, com um gol de pênalti marcado no fim da partida.
No entanto, a situação de Cunha acende o alerta para Carlo Ancelotti, já que a Seleção enfrenta Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Desde a convocação anunciada na última segunda-feira (25/8), três jogadores já foram cortados por lesão: Joelinton, do Newcastle, Alex Sandro, do Flamengo, e Vanderson, do Monaco.
A gravidade do problema físico de Matheus Cunha ainda não foi divulgada pelo Manchester United, e não há confirmação se ele será desfalque para a equipe brasileira.
As duas partidas contra chilenos e bolivianos serão as últimas da fase classificatória, na qual o Brasil já está garantido na Copa.
