Esportes

Matheus Cunha deixa jogo lesionado e vira dúvida para Seleção Brasileira

Jogador sentiu uma lesão durante a partida entre Manchester United e Burnley, pela Premier League

30 agosto 2025 - 14h02Carla Andréa    atualizado em 30/08/2025 às 14h04

O atacante Matheus Cunha preocupou a comissão técnica da Seleção Brasileira neste sábado (30).

Durante a partida entre Manchester United e Burnley, válida pela 3ª rodada da Premier League, o jogador precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, após sentir dores musculares.

Apesar da baixa, o United conseguiu garantir a vitória por 3 a 2, com um gol de pênalti marcado no fim da partida.

No entanto, a situação de Cunha acende o alerta para Carlo Ancelotti, já que a Seleção enfrenta Chile e Bolívia, nos dias 4 e 9 de setembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Desde a convocação anunciada na última segunda-feira (25/8), três jogadores já foram cortados por lesão: Joelinton, do Newcastle, Alex Sandro, do Flamengo, e Vanderson, do Monaco.

A gravidade do problema físico de Matheus Cunha ainda não foi divulgada pelo Manchester United, e não há confirmação se ele será desfalque para a equipe brasileira.

As duas partidas contra chilenos e bolivianos serão as últimas da fase classificatória, na qual o Brasil já está garantido na Copa.

