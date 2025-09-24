Menu
Esportes

Mato Grosso do Sul lança primeira escola pública de equitação em Campo Grande

A proposta é unir esporte, disciplina e formação de valores para transformar a realidade de jovens

24 setembro 2025 - 09h54Luiz Vinicius
Escola será inaugurada em Campo GrandeEscola será inaugurada em Campo Grande   (Sejusp)

O Governo de Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Militar, vai lançar nesta quinta-feira, dia 25 de setembro, a primeira escola pública de equitação, em Campo Grande. O objetivo é melhorar a inclusão social e fortalecer a relação entre a segurança pública e a comunidade.

Pioneira nesse sentido, a proposta é unir esporte, disciplina e formação de valores para transformar a realidade de jovens em situação de vulnerabilidade social.

Nesta primeira etapa, 20 alunos com idades entre 7 e 16 anos, das escolas estaduais Dolor Ferreira de Andrade, Hércules Maymone e Lúcia Martins Coelho, serão atendidos. Os estudantes receberão um kit completo com todos os equipamentos necessários para a prática segura da equitação: capacete, duas camisetas do projeto, culote, bota e colete de proteção.

As aulas ocorrerão duas vezes por semana, nos períodos da manhã e da tarde, e serão inicialmente teóricas, com foco em adaptação aos equipamentos, regras de conduta e primeiros contatos com os animais. Depois da fase inicial, os alunos iniciam o treinamento prático com 10 cavalos da corporação, aprendendo técnicas de passo, trote, galope e salto.

Na sexta-feira (26), às 10h, a Polícia Militar também inaugura oficialmente a chácara do EIPMMont, localizada nas Chácaras Reunidas Nasser, em Jaraguari.

Com 40 hectares de área e infraestrutura adequada, o local será utilizado para a criação, alimentação e reprodução dos cavalos empregados tanto no policiamento quanto nas atividades do projeto.

