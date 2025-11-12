Mato Grosso do Sul leva 106 atletas às Paralimpíadas Escolares em São Paulo

Entre os dias 17 e 29 de novembro, Mato Grosso do Sul participa da etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo (SP). O evento, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), é considerado o maior do mundo voltado a crianças e jovens com deficiência, reunindo mais de 2 mil participantes de todo o país.

A delegação sul-mato-grossense será composta por 106 atletas, de 17 municípios, que disputarão nove modalidades: atletismo, bocha, futebol PC, goalball, halterofilismo, judô, parabadminton, natação e tênis de mesa. A equipe é coordenada pela Fundesporte e Setesc.

Em 2024, o estado conquistou o quinto lugar geral na competição, resultado que anima a equipe para esta edição. “A nossa expectativa é muito alta. No ano passado, ficamos em quinto lugar geral, e o objetivo agora é manter essa posição entre as cinco melhores do Brasil. Realizamos semanas intensivas de treinamentos, o que garante uma melhoria na participação dos atletas na competição.” afirmou o diretor de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, Leandro Fonseca.

A responsável pelo departamento de paradesporto da Fundesporte, Anne Thalita, explicou que os atletas foram selecionados após a etapa estadual, conforme marcas e tempos exigidos em cada modalidade.

“A seleção dos atletas ocorreu por meio da etapa estadual das Paralimpíadas Escolares. Para garantir a classificação, eles precisaram atingir as marcas e os tempos exigidos em suas modalidades. Essa fase estadual foi fundamental para definir quem representará Mato Grosso do Sul na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares. A expectativa é muito positiva. Realizamos duas semanas intensivas de treinamentos, o que contribuiu para integrar melhor a equipe e oferecer condições ideais de preparação. Toda a comissão técnica e os atletas estão muito empenhados, e acreditamos que teremos uma excelente participação, com grandes resultados”, destacou Thalita.

Antes do embarque, os atletas e técnicos recebem kits esportivos nesta quinta-feira (13), às 14h30, no Centro Cultural José Octávio Guizzo (Rua 26 de Agosto, 456 – Centro).

