Mato Grosso do Sul sedia Festival Paralímpico neste sábado

Neste sábado (20), Campo Grande, Corumbá e Dourados irão receber a edição do Festival Paralímpico, promovido pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), em parceria com o Centro de Referência Paralímpico. O objetivo é proporcionar experiências esportivas e promover a inclusão de crianças e adolescentes, com ou sem deficiência.

O evento conta com apoio do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e Setescc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O festival ocorrerá simultaneamente nos três municípios, das 8h às 12h, e oferecerá atividades demonstrativas e lúdicas em diversas modalidades paralímpicas. O público-alvo são crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, e as inscrições são gratuitas, porém com vagas limitadas.

Na Capital, o Parque Olímpico Ayrton Senna será palco das modalidades de atletismo, bocha paralímpica, basquetebol em cadeira de rodas e tênis de mesa. Ônibus estarão disponíveis para transportar os interessados, com saída dos terminais Nova Bahia, General Osório, Moreninhas e Guaicurus.

Em Corumbá, o Ginásio Poliesportivo Lucílio de Medeiros receberá as modalidades de atletismo, tênis de mesa, judô e bocha paralímpica. Já em Dourados, no Clube Indaiá, serão demonstrados o atletismo, judô, tênis de mesa e voleibol sentado. Vale ressaltar que as inscrições para Dourados já estão encerradas devido ao limite de vagas.

A expectativa é que 175 crianças e adolescentes participem em cada uma das cidades de MS. Os participantes serão divididos em quatro grupos e terão a oportunidade de experimentar os fundamentos de cada modalidade esportiva, em um sistema de rodízio. Ao final do evento, serão entregues certificados de participação.

O Festival Paralímpico está presente em 121 núcleos espalhados por todo o País neste ano, incentivando a prática esportiva e proporcionando o contato com novas modalidades. Desde sua criação em 2018, o evento tem se consolidado como uma importante iniciativa de inclusão e promoção do esporte paralímpico.

Para mais informações sobre o Festival Paralímpico 2023, os interessados podem entrar em contato pelos telefones: (67) 99247-8742 (Amanda Velasco - Campo Grande); (67) 99672-9248 (Rafael - Corumbá); (67) 99923-1122 (Rafael Alencar - Dourados).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também