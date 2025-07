Medalhistas de Campo Grande recebem homenagem por atuações em competições

Atletas medalhistas em competições nacionais e internacionais, foram homenageados em Campo Grande, nesta segunda-feira (30), pelas recentes conquistas.

A comemoração se dá em relação às participações nos torneios ocorridos neste primeiro semestre. Todos fazem parte do programa Auxílio-Atleta, da Funesp (Fundação Municipal de Esporte).

No ano passado, o número de atletas que puderam se destacar em competições foi de 125, mas a cidade pretende aumentar essa quantidade, com um auxílio que pode chegar a R$ 5 mil.

Um dos últimos campeonatos disputados por atletas campo-grandenses foi o Grand Prix de Assunção de natação, no Paraguai.

O programa oferece suporte financeiro a atletas e paratletas que representam Campo Grande em competições oficiais. Os recursos podem ser utilizados para custear despesas com transporte, alimentação, hospedagem e taxas de inscrição.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também