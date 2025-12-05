Meia Maratona na Capital abrirá inscrições gratuitas por 10 minutos para edição de 2026

Para os corredores de plantão, a Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques estará abrindo as inscrições gratuitas para a próxima edição das provas de 5 e 21 quilômetros, no ano de 2026. Porém, há um detalhe importante: serão por apenas 10 minutos.

A liberação ocorrerá das 12h às 12h10, exclusivamente por meio do link divulgado nas redes sociais @boltproducoes e @meiamaratonacidademorena, e oferece a oportunidade de garantir presença na prova sem custo.

O evento promocional acontece antes do início das inscrições dos lotes pagos, previsto para abrir no dia 16 de dezembro. Essa ação faz parte da estratégia de ampliar o acesso ao evento.

A Meia Maratona Cidade Morena Yeltsin Jacques, marcada para 12 de abril, terá concentração e arena montadas na Esplanada Ferroviária, espaço turístico de Campo Grande.

Para participar da ação, o atleta precisa acessar o link divulgado pelas redes oficiais exatamente no horário da promoção. Após 12h10, as inscrições gratuitas são encerradas e o sistema passa a direcionar para as fases pagas.

