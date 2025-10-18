Menu
Esportes

Melhor em quadra, argentina Cugno se encanta com Campo Grande: "são muito carinhosos"

Oposta estreou pela equipe nesta partida e ficou feliz com apoio recebido

18 outubro 2025 - 23h52Luiz Vinicius     atualizado em 19/10/2025 às 00h08
Cugno foi eleita melhor jogadora da Supercopa FemininaCugno foi eleita melhor jogadora da Supercopa Feminina   (Luiz Vinicius)

A atleta argentina Bianca Cugno, de 22 anos, eleita a melhor jogadora da Supercopa Feminina de Vôlei, conversou com o JD1 Notícias e ficou muito feliz de ter sido escolhida para receber o prêmio individual e ficou encantada com o público.

Ela que está apenas há um mês no Brasil, disse que sentiu à vontade, já que os campo-grandenses se mostraram muito carinhosos e vibraram a todo instante na partida.

"Faz um mês que estou aqui no Brasil, já joguei antes com a seleção nacional, mas as pessoas são muito carinhosas, gostam muito de vôlei e a gente sente o afeto. É muito bonito jogar jogos assim, bem quentes, com muita gente torcendo e gritando".

Cugno estreou pela equipe nesta partida e reconheceu que atuar dessa maneira, num grande jogo e ser eleita a melhor em quadra com tantas outras jogadoras, é um incentivo para seguir trabalhando, mirando a Superliga.

"É muito lindo receber o Viva Vôlei [troféu], é como um incentivo para seguir trabalhando para fazer uma temporada longa na Superliga e é lindo, eu gosto de sentir isso e seguir trabalhando e melhorando as coisas".

