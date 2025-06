Memphis Depay se torna o maior artilheiro da história da Holanda

O atacante Memphis Depay, atualmente no Corinthians, entrou para a história do futebol holandês nesta terça-feira (10).

Em partida contra Malta pelas Eliminatórias da Copa, o camisa 10 marcou dois gols e alcançou a marca de 50 gols com a camisa da Seleção dos Países Baixos.

O primeiro gol da noite saiu logo aos nove minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Memphis deslocou o goleiro adversário e abriu o placar para a Holanda.

Pouco depois, aos 16 minutos, ele balançou as redes novamente após receber passe na entrada da área e finalizar de primeira, sem chances para o goleiro maltês.

Com os dois gols, o atacante chegou ao topo da artilharia histórica da Seleção Holandesa, empatando com o ex-atacante Robin Van Persie, que também marcou 50 vezes pela equipe nacional.

