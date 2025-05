Meninas do Operário avançam as quartas de final do Brasileirão A3 mesmo com derrota

O time feminino do Operário-MS perdeu a partida de volta das oitavas de final do Brasileirão A3 para o Galvez, do Acre, por 2 a 1 neste domingo (25), mas garantiu a classificação para a próxima fase da competição.

Aissa, na segunda etapa, foi a autora do gol que deu tranquilidade as sul-mato-grossenses ao longo do confronto no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

Isso porque no primeiro embate, o clube campo-grandense conquistou uma importante vitória de 3 a 0 e com a soma dos placares, a equipe ficou com 4 a 2 no agregado.

Nas quartas de final da competição, o Operário-MS vão encarar o Vila Nova e data, locais e horários ainda não foram definidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Mas antes de pensar no brasileirão, as meninas terão outro compromisso, desta vez, no meio da semana, na quarta-feira (28), quando vão encarar o Mixto-PB, em João Pessoa, pela Copa do Brasil Feminina.

