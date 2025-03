Messi diz que Argentina, "fala jogando futebol", após goleada sobre o Brasil

O jogador Lionel Messi, que se recupera de uma lesão muscular, comemorou por meio das redes sociais as vitórias da Seleção da Argentina, sobre o Brasil na noite de ontem (25) no Monumental de Nuñez, pelas Eliminatórias da Copa e sobre o Uruguai na partida anterior.

Os argentinos marcaram uma goleada de 4x1, em cima da equipe de Dorival Júnior, “Dentro, fora, onde seja com essa Seleção. Sempre falando com futebol. Parabéns pela partidaça que fizeram ontem à noite e também pela vitória contra o Uruguai”, publicou Messi nos Stories do Instagram.

A expectativa é de que Messi retorne na Data Fifa de junho, quando os argentinos enfrentarão Chile (fora) e Colômbia (em casa).

A Argentina já garantiu classificação para a Copa do Mundo de 2026 e lidera o classificatório com 31 pontos. O Brasil ainda não se classificou e está em 4ª colocação com 21 pontos.

